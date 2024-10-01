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        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

        BATMAN'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 01.10.2024 - 19:00
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        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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        BATMAN’da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı G.O.(43) isimli kadın, ağır yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. F.A. (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan G.O. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. G.O., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. G.O.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, sürücü F.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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