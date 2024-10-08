Batman'da 5 bin dönüm alanda etkili olan anız yangını 8 saatte söndürüldü
BATMAN'ın Kozluk ilçesinde çıkan ve yaklaşık 5 bin dönümlük alanda etkili olan anız yangını 8 saatte kontrol altına alındı.
BATMAN’ın Kozluk ilçesinde çıkan ve yaklaşık 5 bin dönümlük alanda etkili olan anız yangını 8 saatte kontrol altına alındı.
Anız yangını, öğleden sonra Kozluk ilçesine bağlı Ortaca köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin de desteğiyle yangın 8 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 5 bin dönümlük alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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