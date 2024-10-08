Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Otomobille polise çarpan 16 yaşındaki sürücü: Ehliyetim olmadığı için korkup, panik yaptım

        BATMAN'da 'dur' ihtarına uymayıp, kullandığı otomobil ile motosikletli polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille polise çarpan 16 yaşındaki sürücü: Ehliyetim olmadığı için korkup, panik yaptım
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN'da 'dur' ihtarına uymayıp, kullandığı otomobil ile motosikletli polis memuruna çarparak yaralanmasına neden olan M.E.K (16) ifadesinde, "Ehliyetim olmadığı için korkup, panik yaptım ve frene basmadım" dedi.

        Olay, 6 Ekim'de Aydınkonak Mahallesi Korik Caddesi’nde meydana geldi. Asayiş denetimi yapan polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, otomobili ile motosikletli polis memuruna çarparak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru, ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu kırılan ve başından yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

        TUTUKLANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin 16 yaşındaki M.E.K. olduğu belirlendi. Ehliyetsiz sürücü M.E.K. polisin çalışması ile yakalandı. Gözaltına alınıp, tutuklanan M.E.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.E.K. ifadesinde, uygulama yapan polisleri görünce paniklediğini belirterek, "Ehliyetim olmadığı için korkup, panik yaptım ve frene basmadım. O esnada polis memuru önüme doğru koşunca da aracın ön kısmıyla çarptım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Bahçeli: Doğru siyaset, buluşturan siyasettir
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Üniversiteden 'cinsel istismar' iddiasına ilişkin açıklama!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Rusya'da ABD vatandaşı "paralı savaşçıya" hapis
        Rusya'da ABD vatandaşı "paralı savaşçıya" hapis
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti!
        Yarım saatte 3 kaza: 2 ölü, 2 yaralı! Alkollü TIR şoförü biçti!
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Bir kapsülde uyumak mı?
        Berat Luş imzayı attı
        Berat Luş imzayı attı
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Harris'ten Netanyahu sorusuna 'gri' cevap
        Maliye sporcuları radara aldı
        Maliye sporcuları radara aldı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı

        Benzer Haberler

        Hasankeyf'teki kazılarda 1600 yıllık askeri yapının kalıntılarına ulaşıldı
        Hasankeyf'teki kazılarda 1600 yıllık askeri yapının kalıntılarına ulaşıldı
        Batman'da 5 bin dönüm alanda etkili olan anız yangını 8 saatte söndürüldü
        Batman'da 5 bin dönüm alanda etkili olan anız yangını 8 saatte söndürüldü
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Batman'da düzenlenen yürüyüşle protesto ed...
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Batman'da düzenlenen yürüyüşle protesto ed...
        Batman'da "Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı"nın yeni dönemi başladı
        Batman'da "Anadolu Mektebi Kitap Okuma Programı"nın yeni dönemi başladı
        Otomobille polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı
        Otomobille polise çarpıp kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı
        Batman'da bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 kişi hakkında a...
        Batman'da bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 kişi hakkında a...