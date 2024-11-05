Batman'da 'Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun, burası Türkiye' tepkisi kamerada (2)

ŞÜPHELİDÜN GÖZALTINA ALINMIŞ

Batman Belediyesi önünde izinsiz eylemler sürerken, bölgeden geçen otobüsü durdurup araca binip propaganda yapmak isteyen ve sınava yetişmeye çalışan bir genç kızın, "Sen ne diyorsun, sınav var. Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun? Sen Türkiye'de yaşıyorsun Türkiye'de, farkında mısın?" diye tepkisiyle karşılaşan şüpheli Y.K.'nın dün gözaltına alındığı ortaya çıktığı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bayram AYHAN/ BATMAN,