Batman'daki eylemlerde 6 polis yaralandı (3)
VALİLİK:İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIBatman Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde yapılan gözaltı sırasında polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
VALİLİK:İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde yapılan gözaltı sırasında polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Batman’da güvenlik kuvvetlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan gruba müdahale sonrası, gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Bayram AYHAN/ BATMAN,
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