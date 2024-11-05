Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'daki eylemlerde 6 polis yaralandı (3)

        VALİLİK:İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIBatman Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde yapılan gözaltı sırasında polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 22:53 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'daki eylemlerde 6 polis yaralandı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VALİLİK:İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde yapılan gözaltı sırasında polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Batman’da güvenlik kuvvetlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan gruba müdahale sonrası, gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

        Bayram AYHAN/ BATMAN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump oyunu kullandı
        Trump oyunu kullandı
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Hem suçlu hem güçlü!
        Hem suçlu hem güçlü!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"

        Benzer Haberler

        TİP Genel Başkanı Baş: Sıranın size gelmesini beklemenize gerek yok
        TİP Genel Başkanı Baş: Sıranın size gelmesini beklemenize gerek yok
        Batman'daki eylemlerde 6 polis yaralandı (2)
        Batman'daki eylemlerde 6 polis yaralandı (2)
        Batman'daki eylemlerde 6 polis yaralandı
        Batman'daki eylemlerde 6 polis yaralandı
        Batman'da 'Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun, burası Türkiye' tepkisi kamera...
        Batman'da 'Ne Kürdistan'ından bahsediyorsun, burası Türkiye' tepkisi kamera...
        Valilikten, "Batman'da elinde bir poşet ekmek olan kişinin gözaltına alındı...
        Valilikten, "Batman'da elinde bir poşet ekmek olan kişinin gözaltına alındı...
        Valilik, Batman Belediyesi önündeki taşlı ve fiziki saldırılarda 6 polisin...
        Valilik, Batman Belediyesi önündeki taşlı ve fiziki saldırılarda 6 polisin...