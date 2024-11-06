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        Batman'daki eylemlerde 6 polis yaralandı (4)

        BATMANBELEDİYESİ: 5 PERSONEL HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILDIBatman Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkanvekili görevlendirilmesinin ardından, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde 5 toplu taşıma aracını belediye önüne park ettiği belirlenen 5 personel hakkında tahkikat başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 00:32 Güncelleme: 06.11.2024 - 00:32
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        Batman'daki eylemlerde 6 polis yaralandı (4)
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        BATMANBELEDİYESİ: 5 PERSONEL HAKKINDA TAHKİKAT BAŞLATILDI

        Batman Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkanvekili görevlendirilmesinin ardından, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde 5 toplu taşıma aracını belediye önüne park ettiği belirlenen 5 personel hakkında tahkikat başlatıldığını duyurdu. Belediye açıklamasında, "İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılması ve yerine Batman Valisi Ekrem Canalp’in Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi sonrasında 04 Kasım 2024 günü yapılan protesto ve gösteri yürüyüşleri esnasında belediyeye ait beş adet toplu taşıma aracının anahtarlarını alarak belediye önüne park edip, araçların maddi hasarına neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen Y.Ç., R.B., İ.K., M.E. ve R.S. isimli personeller hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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