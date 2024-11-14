Batman'da polise taş ve molotofkokteyli atan 5 şüpheli tutuklandı

BATMAN Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı'nca yapılan görevlendirmenin ardından başlayan eylemlerde polise taş ve molotofkokteyli attığı belirlenen 5 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanlığı'na görevlendirme yapılmasının ardından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte gerçekleştirilen yasa dışı protestolara katılıp, taş ve molotofkokteyli ile polise ve araçlarına saldırıda bulunduğu tespit edilen 5 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.