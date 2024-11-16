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        12 bin yıllık tarihi olan Hasankeyf'te yıl sonu hedefi 150 bin ziyaretçi (2)

        'BİRDAHA GELMEK İSTERİM'Sakarya'dan geldiğini söyleyen Mualla Muzaç (47), "Muş'ta yeğenlerim var, onları ziyarete gelmiştik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:24 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:30
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        12 bin yıllık tarihi olan Hasankeyf'te yıl sonu hedefi 150 bin ziyaretçi (2)
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        'BİRDAHA GELMEK İSTERİM'

        Sakarya'dan geldiğini söyleyen Mualla Muzaç (47), "Muş'ta yeğenlerim var, onları ziyarete gelmiştik. Hasankeyf'i çok methetmişlerdi, çok görmek istiyorduk. Oraya geldik ama gerçekten çok muazzam bir yermiş. Çok beğendim. Harika bir yer. Bizim o taraflarda böyle bir yer yok diyebilirim. Böyle yerlerin turizme açılıp, kazandırılması çok önemli, çok güzel bir şey bence. Gerçekten güzel olmuş. Bir daha gelmek isterim" dedi.

        'ÇOK BEĞENDİK'

        Antalya Alanya'dan gelen Kadir Gök ise "Çok methetmişlerdi, çok güzel bir yer olduğunu söylemişlerdi. Anlatıldığı kadar da varmış. Zeynel Bey Türbesi'ne gittik. Gelmeden önce biraz araştırdık. Gerçekten çok eski, tarihi bir yer. Baya da beğendik. İnanamadık. Çok beğendik ve herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Buraya Alanya'dan geliyorum. Herkes bilir; turizmin göbeği gibi bir şey ama tamam orada deniz var, turistler falan var da burada da yerli turistten çok hep dışardan geliyorlar. Gerçekten gezilip, görülmesi gereken bir yer" diye konuştu. Estonyalı Marin Küla da "Burayı çok sevdim. Hasankeyf için buraya geldim. Burayı çok seviyorum. Hasankeyf için Estonya'dan geldim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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