12 bin yıllık tarihi olan Hasankeyf'te yıl sonu hedefi 150 bin ziyaretçi (2)

'BİRDAHA GELMEK İSTERİM'

Sakarya'dan geldiğini söyleyen Mualla Muzaç (47), "Muş'ta yeğenlerim var, onları ziyarete gelmiştik. Hasankeyf'i çok methetmişlerdi, çok görmek istiyorduk. Oraya geldik ama gerçekten çok muazzam bir yermiş. Çok beğendim. Harika bir yer. Bizim o taraflarda böyle bir yer yok diyebilirim. Böyle yerlerin turizme açılıp, kazandırılması çok önemli, çok güzel bir şey bence. Gerçekten güzel olmuş. Bir daha gelmek isterim" dedi.