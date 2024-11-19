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        Batman'da yasa dışı protestolara karışan 12 şüpheli tutuklandı

        İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından yasa dışı protesto eylemlerine karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:44 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:50
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        Batman'da yasa dışı protestolara karışan 12 şüpheli tutuklandı
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        İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Batman Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından yasa dışı protesto eylemlerine karıştıkları tespit edilerek gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. 6'sı çocuk 12 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım’da Batman Belediye Başkanlığı'na görevlendirme yapılmasının ardından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte yaşanan yasa dışı şiddet içerikli protestolara karıştığı belirlenen şüphelilerin tespit edilen adreslerine 17 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı suça sürüklenen çocuk 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, çeşitli suçlardan 30 aranma kaydı olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda da 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 14 kurusıkı tabanca fişeği, 1 sapan, 10 bilye, 1 torpil, 2 boş maytap kutusu, 4 uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6'sı çocuk 12 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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