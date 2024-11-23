Borcun ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen tefecilik şüphelisi tutuklandı
BATMAN'da, borcun ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen tefecilik şüphelisi, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
BATMAN’da, borcun ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen tefecilik şüphelisi, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda, faiz karşılığında senetle borç para veren ve borcun ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 12 kişi adına düzenlenmiş 27 senet ve çok miktarda para alım bilgilerinin bulunduğu not kağıdı ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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