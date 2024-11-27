Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Turşu kutularına gizlenmiş 52 kilo skunk ele geçirildi

        BATMAN'dabir eve yapılan baskında turşu kutularına gizlenmiş 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:33 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turşu kutularına gizlenmiş 52 kilo skunk ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN'dabir eve yapılan baskında turşu kutularına gizlenmiş 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada turşu kutularına gizlenmiş 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?

        Benzer Haberler

        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
        Batman'da 52 kilo 700 gram skunk ele geçirildi
        Batman Belediyesinden Gülistan Sönük'ün "aile" ile ilgili sözlerine tepki
        Batman Belediyesinden Gülistan Sönük'ün "aile" ile ilgili sözlerine tepki
        Batman'ın Sason ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Batman'ın Sason ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
        Batman'da kar nedeniyle 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Batman'da kar nedeniyle 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor