Batman Petrolspor - Kepezspor: 4-0
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Kepezspor'u 4-0 mağlup etti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Kepezspor’u 4-0 mağlup etti.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 14’üncü haftasında Kepezspor'u Batman Şehir Stadyumu’nda saat 13:00'da konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 9'uncu dakikasında Omar Imeri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını arttıran Batman Petrolspor, 47'nci dakikada Mert Çapar'ın attığı golle skoru 2-0’a yükseltti. Batman Petrolspor, Atabey Çiçek'in 61'inci ve 76'ncı dakikasında attığı gollerle farkı 4’e yükseltti. Maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı.
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