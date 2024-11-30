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        Batman Petrolspor - Kepezspor: 4-0

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Kepezspor'u 4-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:56 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:00
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        Batman Petrolspor - Kepezspor: 4-0
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Kepezspor’u 4-0 mağlup etti.

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 14’üncü haftasında Kepezspor'u Batman Şehir Stadyumu’nda saat 13:00'da konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 9'uncu dakikasında Omar Imeri'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını arttıran Batman Petrolspor, 47'nci dakikada Mert Çapar'ın attığı golle skoru 2-0’a yükseltti. Batman Petrolspor, Atabey Çiçek'in 61'inci ve 76'ncı dakikasında attığı gollerle farkı 4’e yükseltti. Maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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