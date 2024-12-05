Batman'da terör operasyonu; 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

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