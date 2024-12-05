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        Batman'da terör operasyonu; 3 gözaltı

        BATMAN'da, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:15
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        Batman'da terör operasyonu; 3 gözaltı
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        BATMAN’da, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, ‘PKK/KCK terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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