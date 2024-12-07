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        Aileler arasında çıkan kavgada eniştesini öldürdü; 3 tutuklama

        BATMAN'daaileler arasında çıkan kavgada S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 07.12.2024 - 15:40
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        Aileler arasında çıkan kavgada eniştesini öldürdü; 3 tutuklama
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        BATMAN'daaileler arasında çıkan kavgada S.G., eniştesi Şükrü Gezici’yi (20) tabanca ile vurarak öldürdü. Kavga kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Olay, 3 Aralık'ta Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Eşler arasında çıkan tartışmaya aileleri de dahil olunca taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada S.G., ablasının eşi Şükrü Gezici'yi yanında getirdiği tabancayla vurarak ağır yaraladı. Şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobille kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Gezici, hayatını kaybetti. Şükrü Gezici'nin cenazesi Petrol Mezarlığı'nda toprağa verilirken, kavga Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Diğer yandan başlatılan soruşturma kapsamında; görüntüleri inceleyen polis ekipleri, aralarında S.G.'nin de olduğu 1'i çocuk 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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