Batman'da 3 gündür haber alınamayan davulcu, evinde ölü bulundu

Düğünlerde davulculuk yapan Erhan Tuncer’den 3 gündür haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evine gitti. Eve giren yakınları, Tuncer’i hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Tuncer’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tuncer’in cenazesi, evde yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Tuncer’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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