Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 3 gündür haber alınamayan davulcu, evinde ölü bulundu

        BATMAN'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan davulcu Erhan Tuncer (33), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 21:32 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 3 gündür haber alınamayan davulcu, evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BATMAN’da kendisinden 3 gündür haber alınamayan davulcu Erhan Tuncer (33), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Düğünlerde davulculuk yapan Erhan Tuncer’den 3 gündür haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde Huzur Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evine gitti. Eve giren yakınları, Tuncer’i hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Tuncer’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tuncer’in cenazesi, evde yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Tuncer’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Suriye: Şam'ı ele geçiremeyecekler
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        "Bu görüntüler düzmecedir"
        "Bu görüntüler düzmecedir"
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Batman'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Batman'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da partililerle bir araya geldi
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da partililerle bir araya geldi
        CHP'li Şahbaz: Kayyum rejimine razı değiliz
        CHP'li Şahbaz: Kayyum rejimine razı değiliz
        Aileler arasında çıkan kavgada eniştesini öldürdü; 3 tutuklama
        Aileler arasında çıkan kavgada eniştesini öldürdü; 3 tutuklama
        Batman'da huzur uygulaması yapıldı
        Batman'da huzur uygulaması yapıldı
        Batman'da "1000 Yılın Ezgileri, 1000 Yılın Kardeşliği" konseri düzenlendi
        Batman'da "1000 Yılın Ezgileri, 1000 Yılın Kardeşliği" konseri düzenlendi