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        Batman Engelliler Spor Kulübü - Amed Sportif Engelliler: 68-63

        TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 5'inci haftasında konuk ettiği Amed Sportif Engellileri 68-63 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:02 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:05
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        Batman Engelliler Spor Kulübü - Amed Sportif Engelliler: 68-63
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        TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 5'inci haftasında konuk ettiği Amed Sportif Engellileri 68-63 mağlup etti.

        Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda Amed Sportif Engellileri konuk etti. Karşılaşmaya Batman ekibi, Ümit Koca, Serhat Kaya, Şakir Velioğlu, Nuri Rökün ve Hasan Alkun beşlisiyle çıktı. Batman Engelliler Spor Kulübü maçın ilk çeyreğini 24-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ise Batman Engelliler Spor Kulübü 37-36 önde tamamladı. Maçın üçüncü periyodunda Amed Sportif Engelliler baskısını artırarak 54-53 öne geçse de Batman Engelliler Spor Kulübü maçın son periyodunda baskısını arttırarak maçı 68-63 kazandı. Batman Engelliler Spor Kulübü, bu galibiyetle puanını 9'a çıkararak ligdeki liderliğini sürdürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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