Batman'da 6 yıl 8 ay hapisler aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G.’nin saklandığı yer belirlendi. Tilmerç Mahallesi’nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan T.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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