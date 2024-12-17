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        Mahsur kalan dağcıyı jandarma ekipleri kurtardı

        BATMAN'da 2 bin 970 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanan ve tipiden dolayı yolunu kaybeden M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:55
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        Mahsur kalan dağcıyı jandarma ekipleri kurtardı
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        BATMAN’da 2 bin 970 rakımlı Mereto Dağı’na tırmanan ve tipiden dolayı yolunu kaybeden M.Ş.G., jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Batman Valiliği'nin X hesabından yapılan paylaşımda, Mereto Dağı’nda yoğun tipi nedeniyle yolunu kaybeden dağcının jandarma ekipleri tarafından kurtarıldığı duyuruldu. Paylaşımda, “Vatandaşlarımızın canı bize emanet. Sason ilçesinde 15 Aralık 2024 günü amatör dağcılık sporuyla ilgilenen M.Ş.G. isimli şahsın 2 bin 970 rakımlı Mereto Dağı’na tırmanış gerçekleştirdiği esnada zirvede tipiden dolayı yolunu kaybettiği ve kaybolduğu ihbarı bildirilmiştir. Olaya müdahale edilerek kayıp dağcı Mereto Dağı'nın eteklerinde dağdan iniş yaptığı esnada bulunmuş ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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