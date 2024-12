Suriye'de 10 yıl hapsedilen Özel: Cezaevindeki her insan, işkenceden kurtulmak için ölümü istiyordu

SURİYE’de 1999 yılında Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirip, Türkiye'ye döneceği sırada pasaport dairesinde gözaltına alınan, muhalif olduğu suçlamasıyla tutuklanan Batmanlı Hasip Özel (50), 10 yıl boyunca kaldığı cezaevinde çeşitli işkencelere maruz kaldı. 2009'da serbest bırakılan ve Türkiye’ye dönen Özel, yaşadıklarını DHA’ya anlattı. Özel, "Cezaevindeki her insan, işkenceden kurtulmak için ölümü istiyordu" dedi.

‘HER GÜN İŞKENCE VARDI’

Tanık olduğu insanlık dışı görüntüler nedeniyle hala kabuslar gördüğünü belirten Özel, “Bizim yanımızda Mardin Nusaybinli bir vatandaş da vardı. O cezasını bitirdikten sonra Batman'a dönüp, bizim evimize gitti. Babama ‘Senin oğlun benim yanımdaydı’ dedi. Babamla beraber notere gidiyor, orada olduğumu belirten bir yazıyla Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na gönderiyor. Bakanlık da Suriye Dışişleri Bakanlığı’na gönderiyor. Suriye Devleti bizim orada olduğumuzu itiraf ediyor. Sağ olsun bizim ülkemiz de oradaki vatandaşlarımızın üzerinde baya durdu. O dönemde Türkiye ile Suriye arasında ilişkiler iyiydi. Suriye rejimi, oradaki siyasi olan Türk vatandaşlarını serbest bıraktı. Bu şekilde ülkemize döndük. Toplamda Suriye’de cezaevinde 10 yıl kaldım. 1999'da girdim, 2009'da çıktım. Her gün işkence vardı. Günde 4-5 sefer işkence vardı. Her seferinde de 1 saate yakın işkencede kalıyorduk. Özellikle elektrik şoklarını ayağımıza, kulağımıza verdiklerinde bizim ağzımızdan, burnumuzdan kan çıkıncaya kadar işkenceye veriyorlardı. İnsanın duymadığı, işitmediği, vahşi bir şekilde her türlü işkenceye bizi maruz bıraktılar. Cezaevindeki her insan, işkenceden kurtulmak için ölümü istiyordu. Orada ölümü istemeyen hiçbir tutuklu yoktu. 64 sene bu kanla, ateşle sürdürülen bu rejim yıkıldı. Gerçekten yeni bir milat, yeni bir doğum günüdür bence. Suriye'de o kadar işkencelere maruz kaldım ki hala onun etkisi altındayım. Ayda en az 2-3 sefer rüyalar görüyorum" diye konuştu.