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        Mereto Dağı'nda kar nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı

        Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'na tırmanan ve kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:26 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:49
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        Mereto Dağı'nda kar nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı
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        Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'na tırmanan ve kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, amatör dağcılık yapan Mehmetşah Gözen, 15 Aralık'ta Mereto Dağı'na tırmandı.

        Bir süre sonra kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden Gözen, telefonla aradığı arkadaşından yardım istedi.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından bölgede yürütülen çalışmalar sonucu dağcı bulundu.

        Gözen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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