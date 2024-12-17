Mereto Dağı'nda kar nedeniyle yolunu kaybeden dağcı kurtarıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, amatör dağcılık yapan Mehmetşah Gözen, 15 Aralık'ta Mereto Dağı'na tırmandı.

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