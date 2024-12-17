Hazo Kalesi hem gece hem gündüz görüntüsüyle dikkat çekiyor

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde bulunan tarihi Hazo (Kozluk) Kalesi’nin tadilat çalışmaları tamamlandı. Kale, yapılan ışıklandırmayla hem gece hem gündüz görsel bir şölen sunuyor. Kalenin yerli ve yabancı turistler için cazip bir ziyaret merkezi olması hedefleniyor.

Kozluk ilçesinin kuzey sınırında Kale Mahallesi’nde, doğal bir kayanın üzerinde hangi tarihte yapıldığı hakkında kesin bir bilgi ve belge bulunmayan Hazo Kalesi’nin, Asurlular döneminde inşa edildiği tahmin ediliyor. Kalenin turizme kazandırılması amacıyla Batman Valiliği’nin desteğiyle, kaymakamlık koordinesinde Kozluk Belediyesi tarafından yürütülen tadilat çalışmaları sona erdi. Tarihi dokusu korunarak çevre düzenlemesi, ışıklandırması yapılan ve çelik ağ örülen Kozluk Kalesi, yapılan ışıklandırma sayesinde geceleri de görsel şölen sunuyor.