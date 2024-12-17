Hasankeyf'te bazı köylere kilitli parke taşı döşendi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinin bağlı Aksu, Tepebaşı ve Çardaklı köylerine kilitli parke taşı döşendi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinin bağlı Aksu, Tepebaşı ve Çardaklı köylerine kilitli parke taşı döşendi.
Batman Valisi Ekrem Canalp'ın köy ziyaretleri sırasında vatandaşların kilitli parke taşı talebi üzerine çalışma başlatıldı.
Hasankeyf Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından Aksu, Tepebaşı ve Çardaklı köylerinde başlatılan kilitli parke çalışmaları tamamlandı.
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