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        Hasankeyf'te bazı köylere kilitli parke taşı döşendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinin bağlı Aksu, Tepebaşı ve Çardaklı köylerine kilitli parke taşı döşendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 17.12.2024 - 15:10
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        Hasankeyf'te bazı köylere kilitli parke taşı döşendi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinin bağlı Aksu, Tepebaşı ve Çardaklı köylerine kilitli parke taşı döşendi.

        Batman Valisi Ekrem Canalp'ın köy ziyaretleri sırasında vatandaşların kilitli parke taşı talebi üzerine çalışma başlatıldı.

        Hasankeyf Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından Aksu, Tepebaşı ve Çardaklı köylerinde başlatılan kilitli parke çalışmaları tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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