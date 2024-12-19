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        Kamyonet uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde, 300 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Gülsüme Kaplan (63) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır, 6 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:05
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        Kamyonet uçuruma yuvarlandı; 1 ölü, 3'ü ağır 6 yaralı
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        BATMAN’ın Sason ilçesinde, 300 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Gülsüme Kaplan (63) yaşamını yitirdi, 3’ü ağır, 6 kişi ise yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Sason ilçesinde meydana geldi. Geçitli köyünden ilçe merkezine seyir halindeki Latif Ş.’nin hakimiyetini yitirdiği 34 DBA 431 plakalı kamyonet, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kamyonetin sürücüsü ile Gülsüme Kaplan, Muhammet A., Cahit Y., Fersende Ş., İsmail Y. ve Hüseyin T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gülsüme Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaralılardan 3’ünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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