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        Batman'da sis; görüş mesafesi 20 metreye düştü

        BATMAN'da akşam saatlerinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 00:06 Güncelleme: 22.12.2024 - 00:10
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        Batman'da sis; görüş mesafesi 20 metreye düştü
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        BATMAN’da akşam saatlerinde etkili olan sis günlük yaşamı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Kentte akşam saatlerinden bu yana etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, günlük yaşam olumsuz etkilendi, sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi. Öte yandan, Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü ise kentte havanın çok bulutlu ve yağmur, yer yer sis ile pus hadiselerinin beklendiği bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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