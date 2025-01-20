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        Yapıcıoğlu: Kürt meselesinin çözümü, silahların bırakılması şartına bağlanmamalıdır

        HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Kürt meselesi, PKK'nın elindeki silah meselesinden ibaret değildir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:38 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:40
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        Yapıcıoğlu: Kürt meselesinin çözümü, silahların bırakılması şartına bağlanmamalıdır
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        HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Kürt meselesi, PKK'nın elindeki silah meselesinden ibaret değildir. Hatta mesele o da değildir. Bazı yerlerde iç içe geçmiş bu iki meselenin birbirinden bağımsız olarak ele alınması ve mutlaka çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Kürt meselesinin çözümü, silahların bırakılması şartına bağlanmamalıdır” dedi.

        HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'da esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla bir araya geldi. Yapıcıoğlu, daha sonra kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüştü. Yapıcıoğlu'na Milletvekili Serkan Ramanlı ile partisinin İl Başkanı Davut Şahin ve partililer eşlik etti. Burada konuşan Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, “Bu süreç nedir, neyin sürecidir, ne oluyor? Bu konuda henüz tam bir isimlendirme, ortak bir isimlendirme yapılabilmiş değil. Birileri bunun yeni bir çözüm süreci olduğunu söylüyor. Hükümet cenahı yeni bir çözüm sürecinin olmadığını, bunun bir süreç olmadığını, silahları bırakmak dışında, elinde silah bulunanların bir seçeneğinin kalmadığını ve artık şiddetsiz, terörsüz bir Türkiye'ye geçiş için bunun bir fırsat olduğunu ve mutlaka bunun sağlanacağını söylüyor. Silah, şiddet bir hak arama yöntemi değildir ve mutlaka silahın terk edilmesi gerekir. Silahların öyle veya böyle gömülmesi gerekir. Silah bırakılsa da bırakılmasa da yüz yıla aşkın bir süredir bu memleketin enerjisini, kaynaklarını tüketen, kardeşliğini zedeleyen bir sorunumuz var, kardeşliğin bozulması sorunu. Kürt meselesinin mutlaka bir çözüme kavuşturulması gerekir. Ve her şeyden önce bu iki meselenin birbirine karıştırılmaması gerekir” dedi.

        ‘SÜRECİN NEREYE EVRİLECEĞİ İLE İLGİLİ ÇOK NET BİLGİLERE SAHİP DEĞİLLER’

        Silah ve silahlı eylemlerin, meselenin çözümünde engel olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, “Kürt meselesi, PKK'nın elindeki silah meselesinden ibaret değildir. Hatta mesele o da değildir. Bazı yerlerde iç içe geçmiş bu iki meselenin birbirinden bağımsız olarak ele alınması ve mutlaka çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Kürt meselesinin çözümü, silahların bırakılması şartına bağlanmamalıdır. Bir hak, hukuk meselesi olan bu meselenin çözümü şarta bağlanmadığı gibi herhangi bir şekilde, herhangi bir kimseyle pazarlık konusu da yapılmamalıdır. Mutlaka silahların bırakılması lazımdır. Çünkü silah ve silahlı eylemler meselenin çözümünün önünde bizatihi bir engeldir ve bu engelin bertaraf edilmesi gerekir. Bu engel kalkarsa bundan herkes kazanacaktır. DEM Parti’nin bir heyeti, İmralı adasında Abdullah Öcalan'ı ziyaret ettikten sonra meclis başkanıyla ve bazı siyasi partililerle görüştü. Bu heyetin amacı nedir? Hangi sıfatla, ne mesaj götürüyor, onu tam olarak bilmiyoruz ama basına yapılan açıklamalar çok kısıtlı. Yapılan açıklamalardan şunu anlıyoruz ki, İmralı'dan almış oldukları mesajı siyasi partilere götürüyorlar ve siyasi partilerden aldıkları tavsiye ve önerileri de muhtemelen ikinci görüşmede İmralı'ya götürecekler. Yapılan sadece bir postacılık mıdır onu bilmiyoruz, zaman gösterecek. Detaylı bir açıklama yapacaklarını söylemişlerdi ama yaptıkları açıklamada doğrusu detay yok. Hem o heyettekiler hem de diğer siyasi partilerin heyetleri bu görüşmeleri yaparken, aslında konuyla ilgili sürecin nereye evrileceği ile ilgili çok net bilgilere sahip değiller” diye konuştu.

        ‘FİLİSTİN DİRENİŞİ BİR ZAFER KAZANMIŞTIR’

        Gazze'de Siyonist rejimin beklediklerini elde edemediğini ifade eden Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

        “Siyonist işgal rejimi, tarihin görüp görebileceği en korkunç soykırımlardan birisini uyguladı ve nihayet bir ateşkes imzalandı ama ateşkes imzalandıktan sonra da ateşkesin yürürlüğe gireceği zamana kadar soykırımcı katiller bombalamaktan geri durmadılar. Yine yeni katliamları, esir takasının yapılacağı zamana kadar da devam etti. Bundan sonra da ihtimal ki bir müddet daha devam edebilir. Lübnan'da olduğu gibi burada da ateşkesi ihlal edebilirler. Gazzeliler bir nefes aldı. An itibarıyla Gazze'deki kardeşlerimizin yaralarının sarılması ve bir an önce Gazze'nin ayağa kalkması için elden ne geliyorsa onları yapmak gerekir. Ne askeri ne siyasi hiçbir hedeflerini gerçekleştiremediler. Ne yakın vadeli ne uzun vadeli planlarını, ortaya koydukları planlardan beklediklerini elde edemediler. Burunları sürtünmüş bir şekilde amaçlarına ulaşamadan gerisin geriye çekilmek zorunda kaldılar ve inşallah bundan sonra da beter olacaklar. Filistin direnişi bir zafer kazanmıştır. Bu bir zaferdir ve Siyonizmin burnu sürtünmüştür.”

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