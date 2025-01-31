Batman'da sazlık yangını söndürüldü

Merkeze bağlı Diktepe köyü yolunda bulunan sazlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 dönüm alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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