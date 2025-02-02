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        Batman Engelliler SK - Van Bedensel Engelliler SK : 67-47

        TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 11'inci haftasında konuk ettiği Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 67-47 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 02.02.2025 - 18:05
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        Batman Engelliler SK - Van Bedensel Engelliler SK : 67-47
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        TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 11'inci haftasında konuk ettiği Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 67-47 mağlup etti.

        Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşmaya Batman ekibi, Ümit Koca, Serhat Kaya, Mazlum Çiftçi, Mehmet Özhan ve Mustafa Üzümcü beşlisiyle çıktı. Batman Engelliler Spor Kulübü maçın ilk çeyreğini 15-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ise Batman Engelliler Spor Kulübü 36-21 önde tamamladı. Batman ekibi maçı da 67-47 kazanmayı başardı. Batman Engelliler Spor Kulübü, 17 puanla ligdeki mücadelesini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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