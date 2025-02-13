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        Şarampole savrulan cenaze aracı, kaya parçası sayesinde durdu

        BATMAN'ın Sason ilçesinde belediyeye ait cenaze nakil aracı, şarampole savruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:54 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:00
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        Şarampole savrulan cenaze aracı, kaya parçası sayesinde durdu
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        BATMAN’ın Sason ilçesinde belediyeye ait cenaze nakil aracı, şarampole savruldu. Araç kaya parçası sayesinde dururken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

        Kaza, öğleden saatlerinde Sason ilçesine bağlı Çalışırlar köyü mevkisinde meydana geldi. E.Y.’nin kontrolünü kaybettiği belediyeye ait cenaze nakil aracı, yoldan çıkıp şarampole savruldu. Öndeki kaya nedeniyle araç, aşağıya sürüklenmeden durdu. Kazada yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Araç, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        13 KÖY, 17 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Öte yandan, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede 13 köy ve 17 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin, 59 araçla köy yollarının açılması için çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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