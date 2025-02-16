Batman Engelliler Spor Kulübü - Engelsiz Gaziantep Spor Kulübü: 75-45

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 13'üncü haftasında konuk ettiği Engelsiz Gaziantep Spor Kulübünü 75-45 mağlup etti.

Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda Engelsiz Gaziantep Spor Kulübünü konuk etti. Karşılaşmaya Batman ekibi, Serhat Kaya, Mehmet Özhan, Şakir Velioğlu, Hasan Alkun ve Mesut Çiftçi beşlisiyle çıktı. Batman Engelliler Spor Kulübü maçın ilk çeyreğini 30-10 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ise Batman Engelliler Spor Kulübü maçı 46-17 önde tamamladı. Batman ekibi maçı da 75-45 önde tamamladı.