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        Batman'da kavgayı ayırmaya çalışırken, başından vurularak öldü (2)

        3ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIBatman'da, Yakup Yürek'in (26) iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 00:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:00
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        Batman'da kavgayı ayırmaya çalışırken, başından vurularak öldü (2)
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        3ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Batman'da, Yakup Yürek’in (26) iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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