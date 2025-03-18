Batman'da kavgayı ayırmaya çalışırken, başından vurularak öldü (2)

Batman'da, Yakup Yürek’in (26) iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesinin ardından polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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