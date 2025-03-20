Batman ve Tunceli'de nevruz kutlandı

BATMAN ve Tunceli’de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) öncülüğünde nevruz programları düzenlendi.

Batman’da, DEM Parti öncülüğünde Hilal Mahallesi’nde bulunan Fuar Alanı’nda ‘Özgürlük Nevruzu’ sloganıyla program düzenlendi. Kutlama programına kent merkezi, çevre il ve ilçelerden gelen kişiler de katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı etkinlikte alana gelenler, üst aramasından sonra içeri alındı. Kutlamalarda nevruz ateşi yakıldı, şarkılarla halaylar çekildi.

TUNCELİ’DE ‘YÖRESEL KIYAFET’ TARTIŞMASI

Tunceli’de, Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen platformun çağrısıyla Sanat Sokağı’nda bir araya gelen kalabalık, mitingin düzenleneceği Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü. Alana gelenler 2 arama noktasında üst aranmasının ardından içeri alındı. Miting alanına yöresel kıyafetlerle katılmak isteyenlere, polis izin vermedi. Kalabalık ile polis arasında bir süre gerginlik yaşandı. DEM Parti Milletvekili Ayten Kordu, kıyafete izin vermeyen ekiplere, “Daha dün Silopi’deydik. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası illere göre mi değişiyor?” dedi. Yapılan görüşmenin ardından, alana girişe izin verildi.

Programa DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, yerlerine görevlendirmeler yapılan eski belediye eş başkanları Birsen Orhan ve Cevdet Konak katıldı. Nevruz ateşinin yakılmasıyla bayraklarla süslenen alanda kalabalık, şarkılar eşliğinde halaylar çekti.