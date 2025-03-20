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        Batman ve Tunceli'de nevruz kutlandı (2)

        POLİSETAŞLA SALDIRAN GRUP DAĞITILDIBatman'da, DEM Parti öncülüğünde Hilal Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen nevruz programının ardından gruptaki bazı göstericiler, polis ekiplerine taşla saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:30 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:35
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        Batman ve Tunceli'de nevruz kutlandı (2)
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        POLİSETAŞLA SALDIRAN GRUP DAĞITILDI

        Batman’da, DEM Parti öncülüğünde Hilal Mahallesi’ndeki fuar alanında düzenlenen nevruz programının ardından gruptaki bazı göstericiler, polis ekiplerine taşla saldırdı. Polis ekipleri, grubu Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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