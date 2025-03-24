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        Batman'da bot battı: 1 ölü

        BATMAN'da, Ilısu Baraj Gölü'nde batan bottaki Mehmet Er (56), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 17:54 Güncelleme: 24.03.2025 - 18:00
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        Batman'da bot battı: 1 ölü
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        BATMAN’da, Ilısu Baraj Gölü’nde batan bottaki Mehmet Er (56), boğuldu.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Ilısu Baraj Gölü’nde meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mehmet Er ve İ.K.’nin üzerinde olduğu bot, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle battı. İ.K. yüzerek kıyıya ulaşırken, Mehmet Er ise boğuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Mehmet Er’in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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