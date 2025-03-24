Batman'da bot battı: 1 ölü

BATMAN’da, Ilısu Baraj Gölü’nde batan bottaki Mehmet Er (56), boğuldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ilısu Baraj Gölü’nde meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mehmet Er ve İ.K.’nin üzerinde olduğu bot, bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle battı. İ.K. yüzerek kıyıya ulaşırken, Mehmet Er ise boğuldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi. Mehmet Er’in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.