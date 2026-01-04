Batman'ın Kozluk ilçe kırsalında eğitime 1 gün ara verildi
Batman'ın Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Batman’ın Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve beklenen buzlanma nedeniyle ilçe merkezi okulları hariç olmak üzere belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.