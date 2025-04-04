Batman'da heyelanlardan kapanan 60 yoldan 30'u açıldı

BATMAN'ın Sason ilçesinde heyelanlar nedeniyle kapanan 60 yerleşim yeri yolunun 30'u ekiplerin çalışması ile açıldı.

Sason ilçesinde etkili olan sağanağın ardından çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar sonucu 20 köy ve 40 mezra yolu olmak üzere 60 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kapanan 20 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma açıldı. Kapalı 30 mezra yolunda çalışmalar sürüyor.