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        Batman'da heyelanlardan kapanan 60 yoldan 30'u açıldı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde heyelanlar nedeniyle kapanan 60 yerleşim yeri yolunun 30'u ekiplerin çalışması ile açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 04.04.2025 - 17:00
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        Batman'da heyelanlardan kapanan 60 yoldan 30'u açıldı
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        BATMAN'ın Sason ilçesinde heyelanlar nedeniyle kapanan 60 yerleşim yeri yolunun 30'u ekiplerin çalışması ile açıldı.

        Sason ilçesinde etkili olan sağanağın ardından çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi. Heyelanlar sonucu 20 köy ve 40 mezra yolu olmak üzere 60 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kapanan 20 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma açıldı. Kapalı 30 mezra yolunda çalışmalar sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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