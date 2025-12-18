Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason Kaymakamı Başar çilek üreticilerini ziyaret etti

        Sason Kaymakamı Furkan Başar, çilek üreticilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:42 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:42
        Sason Kaymakamı Başar çilek üreticilerini ziyaret etti
        Sason Kaymakamı Furkan Başar, çilek üreticilerini ziyaret etti.

        Kaymakam Başar, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer ile çilek bahçesinde üreticiyi ziyaret ederek, üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Başar, her geçen yıl üretim alanı genişleyen Sason çileğinin ilçenin tarımsal potansiyeline önemli katkı sağladığını söyledi.

        Başar, "Sason çileğinin marka değerinin artırılması ve üretimin daha da geliştirilmesi için desteklerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

