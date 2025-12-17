Sason'da bal üreticilerine kovan desteği

Programa, Kaymakam Furkan Başar, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, kamu kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 80 hibe desteğiyle 33 üreticiye arı kovanının dağıtımı için 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda program düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.