Sason'da bal üreticilerine kovan desteği
Batman'ın Sason ilçesinde bal üreticilerine arı kovanı desteğinde bulunuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 80 hibe desteğiyle 33 üreticiye arı kovanının dağıtımı için 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda program düzenlendi.
Programda, üreticilere toplam 99 arı kovanı teslim edildi.
Programa, Kaymakam Furkan Başar, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, kamu kurum temsilcileri ve üreticiler katıldı.
