Batman Havalimanı geçen ay 63 bin 490 yolcuya hizmet verdi

Batman Havalimanı'nda geçen ay 63 bin 490 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın kasım ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında kasım ayında iç hat yolcu trafiği 63 bin 490 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 364, yük trafiği ise 674 tona ulaştı.

Bu yılın ilk 11 ayında Batman Havalimanı'ndan 672 bin 678 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 4 bin 46, taşınan yük ise 6 bin 982 ton oldu.