        Batman Haberleri

        Batman Havalimanı geçen ay 63 bin 490 yolcuya hizmet verdi

        Batman Havalimanı'nda geçen ay 63 bin 490 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:57 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:57
        Batman Havalimanı geçen ay 63 bin 490 yolcuya hizmet verdi
        Batman Havalimanı'nda geçen ay 63 bin 490 yolcuya hizmet verildi.

        Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın kasım ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

        Buna göre, havalimanında kasım ayında iç hat yolcu trafiği 63 bin 490 oldu.

        Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 364, yük trafiği ise 674 tona ulaştı.

        Bu yılın ilk 11 ayında Batman Havalimanı'ndan 672 bin 678 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 4 bin 46, taşınan yük ise 6 bin 982 ton oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

