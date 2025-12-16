Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

        Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:29 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 1-15 Aralık'ta nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi ekiplerce yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"

        Benzer Haberler

        ''Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin'' mesajı attı, ortadan kayboldu
        ''Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin'' mesajı attı, ortadan kayboldu
        El ve ayaklarını kullanamıyor ama 16 yılda 20 kitabı çıktı
        El ve ayaklarını kullanamıyor ama 16 yılda 20 kitabı çıktı
        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı
        Batman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Harrut Yaylasına karlı yolda 4 saatlik tırmanış
        Harrut Yaylasına karlı yolda 4 saatlik tırmanış
        Batman'da kaçakçılık operasyonu
        Batman'da kaçakçılık operasyonu