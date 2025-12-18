Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Hasankeyf'te "Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yerli otomobil Togg tanıtıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.

        Giriş: 18.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:01
        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.

        Hasankeyf Anaokulunda "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen programda, sergilenen yöresel yiyeceklerin yanı sıra yerli otomobil Togg da getirildi.

        Burada aracı inceleme fırsatı bulan öğrenciler, Togg'a binme fırsatı buldu.

        Öğretmenler, öğrencilere yerli araç ile yerli sanayi ve milli teknoloji konusunda bilgi verdi.

