Hasankeyf'te "Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yerli otomobil Togg tanıtıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.
Hasankeyf Anaokulunda "Yerli Malı Haftası" kapsamında düzenlenen programda, sergilenen yöresel yiyeceklerin yanı sıra yerli otomobil Togg da getirildi.
Burada aracı inceleme fırsatı bulan öğrenciler, Togg'a binme fırsatı buldu.
Öğretmenler, öğrencilere yerli araç ile yerli sanayi ve milli teknoloji konusunda bilgi verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.