        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 1,5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 3 mıknatıs çıkarıldı

        Batman'da 3 mıknatıs yutan 1,5 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 14:41 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:41
        Batman'da 1,5 yaşındaki çocuğun bağırsağından 3 mıknatıs çıkarıldı
        Batman'da 3 mıknatıs yutan 1,5 yaşındaki çocuk ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, ailesi tarafından karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastanenin acil servisine getirilen 1,5 yaşındaki Faruk Akman'ın yapılan tetkiklerinde bağırsağında 3 mıknatıs olduğu belirlendi.

        Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mücahit Erman tarafından gerçekleştirilen operasyonla Akman'ın bağırsağından ikisi 5 milimetre, biri yaklaşık 2 santimetre olan mıknatıslar çıkarıldı.

        Dr. Erman, yapılan tetkiklerde çocuğun bağırsağındaki mıknatısların ilerlemediğini gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Aynı bölgede kaldığı için aileye detaylı bilgi verdik. Mıknatısların bağırsağın duvarında bir erozyona neden olabileceğini düşündük. Bu nedenle operasyon kararı verdik. Hasta yakınlarına operasyonumuzun kapalı yöntemle başlayacağını, bu tanısal işlemin gerekirse küçük bir açık işlemle devam edeceğini söyledik. Aile sağ olsun bize güvendi. Bu nedenle ailemize teşekkür ediyoruz. Ameliyatın ardından çocuğun genel durumu iyi. Takibinde beslenmelerle ilgili herhangi bir problem olmayınca çocuk taburcu edildi."

        Baba Sedat Akman da sağlık ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

