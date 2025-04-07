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        Düğünde sırtına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralandı

        BATMAN'da, katıldığı düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden Ahmet Durak (60), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:55
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        Düğünde sırtına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralandı
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        BATMAN’da, katıldığı düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden Ahmet Durak (60), yaralandı.

        Olay, 5 Nisan’da Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde meydana geldi. Köyde yakınlarının düğününe katılan Ahmet Durak, sırtında ağrı hissettiğini belirtti. Yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Durak’ın, sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Ağır yaralanan Durak’ın hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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