Düğünde sırtına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralandı

Olay, 5 Nisan’da Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde meydana geldi. Köyde yakınlarının düğününe katılan Ahmet Durak, sırtında ağrı hissettiğini belirtti. Yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Durak’ın, sırtına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Ağır yaralanan Durak’ın hastanedeki tedavisi sürerken, jandarma olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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