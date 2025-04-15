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        Apartmanın merdivenlerinden düşüp, öldü

        BATMAN'da, dengesini kaybederek merdivenlerden düşen Mehmet Tuna (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:51 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:55
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        Apartmanın merdivenlerinden düşüp, öldü
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        BATMAN’da, dengesini kaybederek merdivenlerden düşen Mehmet Tuna (60), hayatını kaybetti.

        Olay, öğleden sonra Petrolkent Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Tuna, apartman merdivenlerinde dengesini kaybedip düştü. Tuna’yı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Tuna’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tuna’nın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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