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        Batman'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

        BATMAN'dayol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:27
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        Batman'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
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        BATMAN'dayol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 2 TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Batman-Kozluk kara yolu Samanyolu köyü yakınında meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda tuğla yüklü 02 AJ 577 plakalı TIR ile karşıdan yönden gelen 28 AA 487 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde İran uyruklu sürücü Aber Niazi'nin (40) hayatını kaybettiği belirlendi. TIR'da sıkışan diğer sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Niazi'nin cansız bedeni ile yaralı sürücü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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