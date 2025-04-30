Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu: Türkiye Yüzyılı projesi, milli bir vizyon programıdır

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, “Türkiye Yüzyılı projesi bir partinin veya bir ittifakın projesi değildir. Türkiye Yüzyılı projesi, devletiyle ve milletiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milli bir vizyon programıdır” dedi.

Batman'da, ‘Cumhuriyet'in 100’üncü yılında Türkiye Yüzyılı’ vizyonu kapsamında ‘Türkiye Sohbetleri’ toplantısı gerçekleştirildi. Batman Belediyesi ek hizmet binasında düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan ve AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel katıldı. Heyete Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp eşlik etti. Sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantı ve konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam programa, vali yardımcıları, iş insanları, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜRKİYE YÜZYILININ ÖNEMLİ AŞAMALARINDAN BİR TANESİDİR’