Batman Petrolspor - 24 Erzincanspor: 2-0
2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 34'üncü haftasında konuk ettiği 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.
2'NCİ Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 34'üncü haftasında konuk ettiği 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 34'üncü haftasında 24 Erzincanspor'u Batman Şehir Stadyumu’nda konuk etti. Batman Petrolspor maça etkili başlasa da ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskını arttıran Batman Petrolspor, maçın 63'üncü dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Petrolspor, maçın 71'inci dakikasında ise İlyas Kubilay Yavuz'un attığı golle 2-0 öne geçti. Maç bu skorla sona erdi. Bu galibiyetle ligi 80 puanla tamamlayan Batman Petrolspor'un 1'inci lig hayali Play-Off maçlarına kaldı.
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