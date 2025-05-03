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        Batman Petrolspor - 24 Erzincanspor: 2-0

        2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 34'üncü haftasında konuk ettiği 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:04 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:10
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        Batman Petrolspor - 24 Erzincanspor: 2-0
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        2'NCİ Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 34'üncü haftasında konuk ettiği 24 Erzincanspor'u 2-0 mağlup etti.

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 34'üncü haftasında 24 Erzincanspor'u Batman Şehir Stadyumu’nda konuk etti. Batman Petrolspor maça etkili başlasa da ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskını arttıran Batman Petrolspor, maçın 63'üncü dakikasında Atabey Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Petrolspor, maçın 71'inci dakikasında ise İlyas Kubilay Yavuz'un attığı golle 2-0 öne geçti. Maç bu skorla sona erdi. Bu galibiyetle ligi 80 puanla tamamlayan Batman Petrolspor'un 1'inci lig hayali Play-Off maçlarına kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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