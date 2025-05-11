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        Batman'da iş yeri kurşunlayan ve adam kaçıran suç örgütü çökertildi: 9 tutuklama

        BATMAN merkezli 3 ilde, iş yeri kurşunlama ve adam kaçırma olaylarına karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:05
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        Batman'da iş yeri kurşunlayan ve adam kaçıran suç örgütü çökertildi: 9 tutuklama
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        BATMAN merkezli 3 ilde, iş yeri kurşunlama ve adam kaçırma olaylarına karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, suç örgütünün gerçekleştirdikleri eylemler kameralara yansıdı.

        Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘nitelikli yağma, gece vakti işyeri ve araç kurşunlama, kaçırma’ gibi olayları gerçekleştiren şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 6 aylık çalışma sonunda şüphelilerin suç örgütü kurarak, örgüt üyesi kadın aracılığıyla mağdurları tespit ettikleri, bu kadının belirlediği yer ve saatte, kar maskesiyle mağdurların ellerini ve ayaklarını kelepçeleyip silah zoruyla kaçırarak para ve değerli eşyalarını gasbettikleri, mağdurların kripto hesaplarındaki paraları farklı kripto hesaplarına gönderdikleri, mağdurların iş yeri ve araçlarını kurşunladıkları tespit edildi. Ekipler, Batman, Ankara ve Sakarya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 10 kişiyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 9’u tutuklandı, diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada, suç örgütünün gerçekleştirdikleri eylemler kameralara yansıdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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