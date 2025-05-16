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        Batman'da son 2 yılda ele geçirilen 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

        BATMAN'da polis ve jandarma ekiplerinin son 2 yılda gerçekleştirdikleri 165 operasyonda ele geçirilen 2 ton uyuşturucu yakılıp imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:18 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:20
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        Batman'da son 2 yılda ele geçirilen 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
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        BATMAN'da polis ve jandarma ekiplerinin son 2 yılda gerçekleştirdikleri 165 operasyonda ele geçirilen 2 ton uyuşturucu yakılıp imha edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri tarafından son 2 yılda 165 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucular, gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra Batman-Hasankeyf kara yolu kenarındaki boş arazide yakılıp imha edildi. O anlar dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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