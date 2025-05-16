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        Batman'da 40 liseli kantinde yedikleri tavuk dönerden rahatsızlanıp, hastaneye başvurdu

        BATMAN'da bir lisenin kantininde satılan tavuk dönerden yiyen yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:37 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:40
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        Batman'da 40 liseli kantinde yedikleri tavuk dönerden rahatsızlanıp, hastaneye başvurdu
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        BATMAN’da bir lisenin kantininde satılan tavuk dönerden yiyen yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Belde Mahallesi’ndeki Raman Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 40 öğrenci, iddiaya göre, kantinde yedikleri tavuk döner nedeniyle rahatsızlandı. Aileleriyle birlikte Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Öğrencilerden bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazılarının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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