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        Hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

        BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:05
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        Hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
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        BATMAN’ın Gercüş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde, Gercüş ilçesi Yassıca köyü yakınlarında meydana geldi. 65 ABF 136 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Y.Ö.'nün (48) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Y.Ö. ile Lalihan Özçelik (42) ve Z.Ö. (11) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lalihan Özçelik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özçelik’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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